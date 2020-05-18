Москва, , 12:56 — REGNUM Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе воздушного, водного и автомобильного транспорта в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, а также на этапе регистрации на рейс — исключение рассадки пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работникам транспортных средств и пассажирам необходимо измерять температуру на постоянной основе, обеспечить их масками, перчатками и антисептиками, а также дезинфицировать помещения и соблюдать условия социальной дистанции.