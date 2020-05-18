Пенза, , 12:58 — REGNUM В Пензе с 15 мая стартовала акция по раздаче бесплатных медицинских масок, за три дня удалось распространить около 3,5 тыс. изделий индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба регионального правительства. Всего по поручению губернатора Ивана Белозерцева по области раздадут более 30 тыс. масок.

Напомним, несколько предприятий уже наладили выпуск защитных средств. Так, с марта текущего года в торговые сети поступили 1,4 млн штук масок. Их выпуск продолжится, и темпы изготовления не должны быть снижены, добавил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, производство защитных масок в Пензенской области перевалило за один миллион, защитных костюмов пошито более четырех тысяч штук, комбинезонов — свыше 4,5 тыс. штук.

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