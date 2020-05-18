Москва, , 12:53 — REGNUM Выполнение требований и рекомендаций властей заняло немало времени и потребовало от участников рынка торговли определенных инвестиций, но в итоге в России до сих пор не зафиксировано ни одного случая, чтобы источник распространения инфекции был в каком-то из магазинов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 18 мая, директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

« Роспотребнадзор с самого начала эпидемии разработал и направил в торговые сети рекомендации как в части санитарно-гигиенических норм, так и в части иных мер по предотвращению распространения коронавируса. В зависимости от эпидемиологической обстановки эти рекомендации изменяются и уточняются.

В магазинах почти всех крупных сетей нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Сотрудники обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Проводится усиленная санитарная обработка торговых и технических помещений. На входе в магазины установлены санитайзеры. Проводится информирование покупателей о необходимости соблюдать меры санитарной безопасности. Усилены санитарные меры и в отношении логистических компаний.

Кроме того, свои рекомендации выпустило и министерство промышленности и торговли — в части использования средств индивидуальной защиты покупателями. Речь идет о тех регионах, где соответствующие рекомендации введены властями. Не впустить покупателей без масок в магазины мы не можем, но мы имеем право их не обслуживать.

Выполнение всех эти требований и рекомендаций заняло немало времени и потребовало определенных инвестиций. И мы можем говорить, что эта работа была эффективной. В России не зафиксировано ни одного случая, чтобы источник распространения инфекции был в каком-то из магазинов.