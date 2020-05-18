Ростов-на-Дону, , 12:55 — REGNUM Ситуация с коронавирусной инфекцией остаётся сложной, поэтому власти пока не планируют приступать ко второму этапу снятия ограничений. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«К сожалению, ситуация с COVID-19 пока остаётся в области напряжённой, коэффициент распространения заболеваемости — 1,15 при норме не более 1. Это не позволяет пока нам приступить к следующему шагу снятия ограничений», — написал он в Instagram.

https://www.instagram.com/p/CAUlZCoBjDp/

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области приостановили смягчение режима самоизоляции после снятия части ограничительных мер с 15 мая. Анонсировалось ранее возможное открытие салонов красоты, парикмахерских, автосалонов, магазинов непродовольственных товаров.

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