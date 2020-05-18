Вашингтон, , 12:56 — REGNUM Большинство жителей США говорят, что им нужно отдохнуть от новостей про COVID-19, однако сами они не избегают этой темы. 44% взрослых американцев говорят, что они обсуждают вспышку коронавируса с другими людьми большую часть своего времени или почти все время, будь то онлайн, лично или по телефону. Об этом сообщает Pew Research Center на основании данных опроса, проведенного 20−26 апреля с участием 11 022 респондентов.

Эта вспышка имела далеко идущие последствия для повседневной жизни в Соединенных Штатах, поэтому неудивительно, что она является столь частым предметом обсуждения для многих жителей США. В начале апреля более четырех из десяти взрослых (43%) заявили, что они или кто-то из их семьи потерял работу или получил сокращение зарплаты из-за вспышки болезни, в то время как около четверти (24%) заявили, что они очень обеспокоены заражением вирусом и нуждаются в госпитализации.

В целом, 31% взрослых говорят, что они обсуждают вспышку коронавируса с другими людьми большую часть времени, в то время как еще 13% говорят, что они говорят о ней почти все время. Самая большая доля американцев (45%) говорит, что они иногда обсуждают вспышку коронавируса с другими людьми, в то время как лишь 11% почти никогда или вообще никогда не обсуждают ее.