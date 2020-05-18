Москва, , 12:51 — REGNUM В Следственном комитете России заявили, что как минимум в 19 регионах страны идут доследственные проверки по фактам невыплат денежных компенсаций медработникам, задействованным в оказании помощи пациентам с COVID-19.

В частности, речь идет о Кабардино-Балкарии, Якутии, Мурманской, Новосибирской, Владимирской областях, а также Краснодарском, Пермском краях и других регионах.

Так, следователи проводят проверку после того, как сотрудники скорой помощи в Дивногорске Красноярского края обратились за помощью в связи с тем, что им не выплачивают обещанные надбавки и не обеспечивают средствами индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям жёстко контролировать процесс федеральной доплаты и страховых выплат медикам, работающим с заражёнными коронавирусом.

В свою очерель председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился немедленно возбуждать уголовные дела по фактам невыплат надбавок медикам, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами.

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