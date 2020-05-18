Исламабад, , 12:48 — REGNUM В Пакистане за сутки выявили 1 тыс. 974 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 15 тыс. 515 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 904 человека. За сутки умерло 30 пациентов. Из больниц выписали 881 человека.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 716 тыс. человек.