Тюмень, 18 мая 2020, 12:47 — REGNUM Медики из Тюменской области и Югры направляются в посёлок Еруда Красноярского края в составе мобильного отряда Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России. Об этом сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.
В посёлке Еруда разворачивается полевой госпиталь на тысячу коек для заражённых коронавирусом работников Олимпиадинского горно-обогатительного комбината.
На данный момент ФМБА России уже направило в этот госпиталь три тонны груза с медикаментами и средствами индивидуальной защиты.