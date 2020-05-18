Тюмень, , 12:47 — REGNUM Медики из Тюменской области и Югры направляются в посёлок Еруда Красноярского края в составе мобильного отряда Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России. Об этом сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

В посёлке Еруда разворачивается госпиталь Пресс-служба Федерального медико-биологического агентства России

В посёлке Еруда разворачивается полевой госпиталь на тысячу коек для заражённых коронавирусом работников Олимпиадинского горно-обогатительного комбината.

На данный момент ФМБА России уже направило в этот госпиталь три тонны груза с медикаментами и средствами индивидуальной защиты.