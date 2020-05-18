Стокгольм, , 12:48 — REGNUM Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл наконец-то признал в одном из своих интервью, что правительство премьер-министра Швеции Стефана Лёвена и Агентство общественного здравоохранения могли бы спасти больше жизней шведов, если бы они настояли на введении более жестких ограничений для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом 18 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

Напомним, что на прошлой неделе в Швеции был самый высокий в мире показатель смертности на душу населения в мире. В то же время ряд других стран, которым было труднее закрыть свои страны с точки зрения экономики, уже смогли обуздать инфекцию, и теперь правительства этих стран планируют открыть свои границы не только для бизнес-поездок граждан, но и для туризма.

Однако Швеция по-прежнему не может перейти к этой фазе преодоления последствий пандемии коронавируса. В свою очередь государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признался в интервью американскому СМИ Newsweek, что более жесткие меры уменьшили бы число зараженных и количество умерших в Швеции.

«Конечно, да, это помогло бы в краткосрочной перспективе. Но мы не знаем, как это проявит себя в долгую», — заявил Тегнелл.