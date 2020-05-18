Москва, , 12:42 — REGNUM Столичная прокуратура проверит информацию, опубликованную в СМИ, касательно утечки данных граждан, которые были оштрафованы за нарушение самоизоляции. Об этом заявила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефёдова.

«Прокуратура Москвы организовала проверку по сообщению, размещенному в СМИ, о возможном распространении персональных данных лиц, подвергнутых административному штрафу», — сказала Нефёдова агентству ТАСС.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что на сервисах по оплате штрафов можно найти личные данные нарушителей режима самоизоляции — например, паспортные данные и ФИО.