Тирана, , 12:45 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 18 мая сообщили о том, что в результате обследования 168 образцов за последние сутки было выявлено лишь два новых случаев заражения коронавирусом — это наименьшее число с начала эпидемии в стране. Ещё 12 пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным министерства, в стране выявлено 948 случаев заражения. 77% пациентов уже здоровы, 31 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

На данный момент лечение от COVID-19 проходят 190 человек. 15 из них находятся на больничном лечении, из них трое подвергаются интенсивной терапии.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что в ближайшее время в стране будут вновь разрешены почти все привычные виды активности (при соблюдении мер по ограничению распространения коронавируса). Не будет работать лишь общественный транспорт. Также под запретом останется проведение массовых мероприятий к замкнутых пространствах.

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