Стокгольм, , 12:51 — REGNUM Число умерших в Стокгольме резко возросло во время пандемии коронавируса. Это видно из результатов предварительного сбора данных о количестве смертей за одну неделю. Показатели смертности в 2020 году в период с 23 марта по 12 апреля в столице Швеции увеличились на 160%. Об этом 17 мая шведская газета Fria Tider.

Резкий рост начал отмечаться уже на 13-ой неделе 2020 года, длившейся с 23 по 29 мата, когда Статистическое управление Швеции сообщило о 485 случаях смерти в Стокгольмском округе. До начала пандемии в течение той же 13-ой недели в 2015—2019 гг. умирало 316 человек.

Однако уже через две недели, то есть на 15 неделе 2020, длившейся с 6 по 12 апреля, в столице Швеции было зарегистрировано уже 777 смертей. В среднем за эту же неделю за последние пять лет умирало 298 человек. Таким образом, увеличение числа погибших в Стокгольме на 15-ой неделе 2020 года по сравнению с 13-ой неделей 2020 года составило чуть более 160%.