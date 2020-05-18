Воронеж, 18 мая 2020, 12:38 — REGNUM Восемь воронежских заводов могут войти в федеральный перечень системообразующих предприятий. Список кандидатур направил в адрес первого вице-премьера России Андрея Белоусова губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщила 18 мая пресс-служба облправительства.
Список предприятий подготовлен департаментом экономического развития Воронежской области. В него вошли: ЗАО «Лискимонтажконструкция», АО «Воронежстальмост», ООО «Ника-Петротэк», ОАО «Электросигнал», АО «ВЗПП-С», ЗАО «Орбита», ОАО «Тяжмехпресс», ООО «Заречное».
В случае включения в федеральный перечень системообразующих предприятий воронежские производители смогут рассчитывать на льготные кредиты для пополнения оборота, субсидии, государственные гарантии.