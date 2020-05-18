Пекин, , 12:49 — REGNUM Пандемия коронавируса нового типа ещё продолжается в мире, начинать расследование её причин преждевременно. Нужно сосредоточиться на борьбе с заболеванием, заявил 18 мая официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в Пекине.

Дипломат заявил, что немедленно приступать к расследованию — незрело. Многие страны верят, что пандемия продолжается, и самое главное сейчас — сотрудничать и вместе противостоять распространению коронавирусной инфекции.

Власти КНР рассчитывают, что все страны будут усиливать сотрудничество на научной основе, развивать конструктивный диалог и совершенствовать мировую систему здравоохранения, заключил он.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, как сообщало ИА REGNUM, заявил, что более 110 стран поддержали инициативу Канберры о проведении независимого расследования причин пандемии. Предполагается, что это решение стран будет отражено в резолюции 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения.

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