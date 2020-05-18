Стокгольм, , 13:00 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции планирует повысить возрастной предел для пожилых людей, которые, согласно действующим рекомендациям ведомства должны самоизолироваться для избегания заражения коронавирусной инфекцией. Причины повышения возрастной границы для группы риска среди пожилых людей заключается в низком уровне госпитализаций. Об этом 18 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что в настоящее время рассматривается возможность того, чтобы «немного сдвинуть 70-летний предел» для пожилых шведов, входящих в группу риска.

«Мы думаем, что шведы более здоровы, когда им 70 лет, чем те же китайцы и итальянцы, и тогда, возможно, нам удастся слегка подвинуть границу вверх», — объяснил Тегнелл.

Напомним, что в настоящий момент в Швеции один из самых высоких в мире показателей ежедневной смертности по количеству умерших от COVID-19 на душу населения. Ранее Агентство общественного здравоохранения объясняло, что такие большие показатели смертности наблюдаются из-за распространения коронавирусной инфекции среди пожилых людей.