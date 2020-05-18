Воронеж, , 12:32 — REGNUM Студентка, работавшая в волонтёрском центре «Единой России» в Воронеже, попалась на продаже продовольствия из наборов для пожилых людей и малообеспеченных семей.

Сообщение о продаже продуктов по низким ценам появилось в местном сообществе в социальной сети. А позже на странице в соцсети появилась запись: «Хотела принести извинения за продажу продуктовых наборов, которые были предназначены для нуждающихся семей». Как сообщили в региональном волонтерском центре «Единой России», девушка действительно работала волонтёром, часть продуктовых наборов она вернула.

«Эта девушка была автоволонтером. Она позвонила и сказала, что видела в новостях, что волонтерам зачтут практику в вузе, и, так как она учится, она хотела бы волонтерить. Поволонтерила два дня и пропала. Через неделю появились вот эти сообщения в воронежском паблике», — цитирует представителя центра РИА Новости.

Как пояснила представитель центра, девушка — жительница Воронежа, учится в сельскохозяйственной академии в Нижнем Новгороде. Теперь волонтёрский центр намерен обратиться с заявлением в полицию.