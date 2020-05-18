Москва, , 12:25 — REGNUM В России за сутки выздоровели 2836 пациентов с COVID-19, общее число составило 70 209, сообщили 18 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего в России выявлено 290 678 случаев заражения коронавирусом. От болезней, вызванных инфекцией, скончались 2722 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России подтверждено тестами 8926 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи выявлены в 81 субъекте РФ. За сутки 91 пациент с коронавирусом умер.

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