Москва, , 12:49 — REGNUM В московском районе кузьминки по программе реновации планируется благоустроить 560,56 гектаров земли. Об этом сообщается на официальной странице комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Сбор отзывов по проектам планировки территории, а также предложений по изменению проекта реновации в Кузьминках среди населения был проведен с 27 апреля по 10 мая 2020 года, отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По её словам, в Кузьминках планируется снос 287 старых домов и строительство 194 новых.

«Новая кварталы станут значительно удобнее для жизни, работы и отдыха, в районе появятся новые инфраструктурные объекты, будет проведено масштабное благоустройство территории. За счет новых запланированных объектов 3500 детей получат новую инфраструктуру: 7 детских садов, 3 школы и учебный корпус», — заявила Княжевская.

Отмечается, что в рамках реновации в районе появятся дополнительные пешеходные зоны, а также линейный парк, расположенный в микрорайонах 113, 113 а и 120, на месте законсервированной Новопролетарской ветки Московской железной дороги. Помимо этого, в Кузьминках планируется построить многофункциональный центр, в котором разместится центр социального обслуживания, а также ФОК с бассейном и торгово-развлекательный и административно-деловой центры, взрослую и детскую поликлиники.

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