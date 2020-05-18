Хартфорд, США, , 12:17 — REGNUM Массовый перевод заключенных из заключения под домашний арест начала администрация американской тюрьмы Данберри, в которой содержится российский летчик Константин Ярошенко, последнего эта мера не затронула. Об этом 18 мая сообщил супруга летчика Виктория Ярошенко.

«В пятницу раздали бланки заявлений на выход под домашний арест, но не всем», — приводит ТАСС слова супруги осужденного в США пилота, которая добавила, что её супругу такого бланка не дали.

Помимо этого, как рассказала жена Константина Ярошенко, известно, что поводом для таких действий администрации тюрьмы стало решение одного из судов штата Коннектикут, согласно которому имеющие хронические заболевания заключенный должны быть переведены под домашний арест.

Также она отметила, что в тюрьме начато проведение тестирования на коронавирус, однако оно пока затронуло только содержащихся в небольших камерах заключенных.

При этом ранее адвокат российского пилота Алексей Тарасов рассказал, что его подзащитный «испытывает все симптомы, связанные с коронавирусом», однако администрация тюрьмы не торопится провести ему соответствующие тесты.

Напомним, российский летчик Константин Ярошенко был приговорен в сентябре 2011 года американским судом к 20 годам заключения, однако считает дело сфабрикованным, а свой арест — провокацией. Ранее действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков в Либерии якобы уличили российского пилота в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.