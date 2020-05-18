Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Популярная социальная сеть «ВКонтакте» запустила функцию групповых видеозвонков. Об этом сообщается на официальной странице «Команды ВКонтакте»

«Групповые видеозвонки ворвались в нашу жизнь. Сейчас это единственный способ встретиться с друзьями, коллегами или наставниками: отметить день рождения, поиграть в «Мафию», позаниматься с тренером. Теперь всё это можно сделать прямо ВКонтакте!», — говорится в сообщении.

Для запуска данной функции с мобильного телефона необходимо открыть необходимую беседу, нажать на иконку телефонной трубки и выбрать собеседников для звонка. Также можно будет добавить собеседника уже в ходе видеоконференции. Одновременно в данном режиме могут общаться до восьми человек.

В сервисе также рекомендовали обновить приложение для использования данной функции, а также пообещали впоследствии добавлять ещё больше функций.