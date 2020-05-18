Воронеж, , 12:15 — REGNUM Очередной комплект агрегатов для тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А выпустили специалисты Воронежского акционерного самолётостроительного общества (ПАО «ВАСО»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия 18 мая. Новые комплекты планируется отгрузить и доставить на АО «Авиастар-СП» (Ульяновск), где проводится финальная сборка, в мае.

«В рамках гособоронзаказа в этом году у нас запланировано производство пяти самолетокомплектов для Ил-76МД-90А. В апреле в адрес «Авиастар-СП» мы отгрузили комплекты мотогондол, пилонов и рельс закрылков. В мае, согласно графикам, в Ульяновск отправится очередной комплект мотогондол и рельс закрылков. Работы ведутся по согласованным с «Авиастар-СП» срокам, с соблюдением противоэпидемических мер и санитарных норм», — рассказал и.о. управляющего директора ПАО «ВАСО» Александр Ярчевский.

ПАО «ВАСО» входит в дивизион транспортной авиации ПАО «ОАК». На предприятии выпускаются дальнемагистральные широкофюзеляжные самолёты Ил-96, а также лёгкие военно-транспортные самолёты Ил-112В — пока на уровне опытно-конструкторских работ с перспективой серийного выпуска. Также предприятие производит агрегаты для региональных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.