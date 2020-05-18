Москва, , 12:09 — REGNUM Использованные медицинские маски и перчатки нельзя разбрасывать по городу. Об этом заявили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

«Маски и перчатки нельзя разбрасывать по городу, поскольку на защитных поверхностях могут оставаться бактерии, для их обезвреживания нужно придерживаться особых правил», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что использованные защитные средства необходимо герметично запаковать в пакет, продержать трое суток и лишь затем выбрасывать в этом пакете. При этом защитные средства не подлежат переработке, а значит, их необходимо выбрасывать в серый контейнер, предназначенный для смешанных отходов.