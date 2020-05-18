Ростов-на-Дону, , 11:57 — REGNUM В Ростовской области коечный фонд, предназначенный для пациентов с коронавирусом, заполнен более чем на 15%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 18 мая.

В настоящее время в стационарах находятся 407 носителей SARS-CoV-2. Свободных коек насчитывается 2 тыс. 257. Загруженность подготовленного на Дону коечного фонда составляет 15,3%. К аппаратам ИВЛ подключены 24 человека.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на утро 18 мая, число случаев заражения коронавирусной инфекцией на Дону достигло 2 тыс. 514 человек. Выздоровели 809 человек, 31 пациент скончался. В настоящее время ни одного носителя SARS-CoV-2 не выявлено в Родионово-Несветайском районе. Всего в регионе 55 муниципалитетов.

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