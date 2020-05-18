Иваново, , 11:56 — REGNUM 46 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки в Ивановской области, данные 18 мая опубликовал федеральный оперштаб.

Всего за период с 19 марта по 19 мая на территории региона было выявлено 1 тыс. 291 случай заражения коронавирусом. 343 пациента выздоровели, 13 человек с положительными тестами на коронавирус скончались.

Отметим, что всего за сутки на территории России выявлено 8 тыс. 926 случаев заражения коронавирусом, 91 пациент скончался.