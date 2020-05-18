Москва, , 11:56 — REGNUM В России за сутки умер 91 пациент с COVID-19, за все время — 2722, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Всего в России выявлено 290 678 случаев заражения коронавирусом, 70 209 человек — выздоровели. Проведено более 7,1 млн тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России подтверждено тестами 8926 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи выявлены в 81 субъекте РФ.

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