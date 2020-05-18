Москва, , 11:56 — REGNUM В медицинском плане, как и в образовательном, ничего лучше советской системы человечеством придумано не было. Потому что западная система здравоохранения в разных странах по-разному — от США, где она выражена в жесткой форме, до Европы, где она выражена в более слабой форме, — так или иначе имеет во главе угла деньги, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«На Западе и в США — есть у человека деньги, будет здоров, нет денег — выживай как хочешь. В Америке такая постановка вопроса в приоритете, в этой стране нет медицинских страховок.

Единственный президент, который попытался ввести бесплатные медстраховки Барак Обама, со своей реформой потерпел неудачу. Проект не был реализован полностью, его закрыл Дональд Трамп.

Конкретно в США о нормальной статистике по умершим от COVID-19 нельзя. Почему? Потому что там никто не считает умерших афроамериканцев из Гарлема и других районов. Бедных работяг, у которых нет денег на медстраховку, никто близко не считает.

Российский гражданин не порядок, на голосу выше, чем американец, потому что любой мигрант, не гражданин России или представитель другого региона может обратиться в государственное медицинское учреждение и получить бесплатную медицинскую помощь. В России никого не оставят умирать на пороге.

Что касается, той информации, которая была опубликована в американских СМИ, то считаю, что это бессильное злопыхательство. Америке нужно продолжать антироссийскую истерию, а поводов ее продолжать особо нет.

Потому что статистика показывает, что Россия на порядок лучше США и Европы справляется с этой заразой. Количество умерших от COVID-19 небольшое. Подчеркну, что у нас не существует возможности скрыть или занизить количество умерших. Мы живем в очень публичном и открытом пространстве, скрыть смерть физически невозможно.

Вся статистика в России проходит через официальные органы. Это не позволяет говорить, что в стране есть проблемы со статистикой. В РФ хороший уровень медицины в отличии, например, от «оливковых» стран (Италия, Испания и др.). Там уровень медицины формально присутствует, а фактически он никакой», — высказал свое мнение Олег Бондаренко.

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