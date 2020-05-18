Ставрополь, , 11:51 — REGNUM Прокуратура проверит информацию о невыплате медработникам стимулирующих надбавок за работу в условиях коронавируса в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Поручение о проведении проверок отдал заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть сообщили 18 мая в пресс-службе надзорного ведомства.

Во исполнение постановлений правительства РФ денежные средства из федерального бюджета выделены, однако в некоторых регионах Южного и Северо-Кавказских федеральных округов предусмотренные медицинским работникам денежные средства не выплачены. В отдельных субъектах медики пожаловались на неполные выплаты, в ряде регионов также медработники жалуются на недостаточное обеспечение средствами индивидуальной защиты.

Все эти факты будут проверены. Исполнение поручения заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть взял под личный контроль для дальнейшего доклада генпрокурору Игорю Краснову.