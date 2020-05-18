Москва, , 11:50 — REGNUM В Европейской части России холодная погода сохранится до конца текущей недели. При этом ничего не говорит о том, что ситуация изменится. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Сейчас мы видим устойчивый зональный процесс: холодные воздушные массы идут к нам с северо-запада, с Ирландского моря, — заявил «Российской газете» синоптик. — Температура поэтому ниже нормы на 3—4 °С. И в течение всей недели не просматривается каких-либо изменений».

Так. в дневные часы столбики термометров в центральных областях России не поднимутся выше +12… +15 °С, а ночью температура воздуха составит примерно +5 °С. При этом ожидается облачная погода и небольшие осадки.

Вильфанд пояснил, что затяжные процессы характерны для тёплого времени года, при этом зимой в атмосфере процессы происходят быстрее.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявлял, что жителей России ожидает в целом тёплое лето, однако без капризов природы не обойдётся. По его словам, этот период года будет тёплым, но неоднородным — с периодами потепления и похолодания».