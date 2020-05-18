Джакарта, 18 мая 2020, 11:49 — REGNUM Правительство Индонезии подтвердило 18 010 случаев заражения SARS-CoV-2 и 1191 случай смерти, сообщает Detik.
Известно, что за сутки в стране выявили 496 новых случаев заражения SARS-CoV-2.
Данные о числе случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии обновляются ежедневно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что правительство не ослабило масштабные социальные ограничения, введенные из-за вспышки эпидемии COVID-19.
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