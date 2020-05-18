Уфа, , 11:53 — REGNUM Еще 94 носителя коронавирусной инфекции выявили в Башкирии. Об этом 18 мая сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в правительстве региона.

По его словам, всего было подтверждено 2155 факта заражения этой инфекцией. В больницах получают лечение 670 пациентов. Из них у 170 человек наблюдается удовлетворительное состояние, у 459 пациентов зафиксировано состояние средней тяжести, а 41 человек находится в тяжелом состоянии. А вот 817 граждан получают лечение дома.

Максим Забелин также отметил, что в минувшие сутки полностью справились с инфекцией 18 человек. А всего победили вирус 669 пациентов. При этом в минувшие сутки смертей от COVID-19 не зафиксировали (всего 17 умерших).

В 11 обсерваторах Башкирии находятся на карантине 1641 человек.

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