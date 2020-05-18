Тбилиси, , 11:50 — REGNUM Грузии предстоит пережить еще не одну волну заболеваний COVID-19. Об этом 18 мая заявил в интервью изданию Kviris Palitra заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе.

Он отметил, что коронавирус никуда не делся и жителям Грузии придется из-за этого менять старые привычки, и приобретать новые: избегать скопления людей, носить маски и постоянно мыть руки.

По мнению Имнадзе, вторую волну заболеваний COVID-19 нужно ждать в ноябре. Потом также возможно, что будет третья волна, а за ней четвертая и так далее.

«Но давайте сначала пройдем вторую волну, а потом поговорим об этом. К тому моменту либо будет создана вакцина, либо эффективный противовирусный препарат», — сказал иммунолог.

Напомним, в Грузии после небольшого всплеска по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом наблюдается снижение этого показателя. На этом фоне грузинские власти стали постепенно ослаблять введенные ранее карантинные ограничения.

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