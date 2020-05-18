Кемерово, , 11:40 — REGNUM В Кемеровской области заработал круглосуточный онлайн-чат-бот «Кадровик42» от министерства труда и занятости населения, где можно проконсультироваться по интересующим вопросам, сообщает региональное правительство.

Уточняется, что «жители могут получить ответ на актуальные вопросы в сфере полномочий министерства по номеру +7−961−715−42−42 в WhatsApp».

«Кадровик42» подскажет адреса, телефоны и графики работы всех центров занятости населения Кузбасса, механизм регистрации на учёт в службу занятости, — отметили в обладминистрации. — Также проинформирует о размере пособия по безработице и сроках его выплаты, об условиях и порядке предоставления финансовой поддержки работодателям (пострадавшим от коронавируса) на компенсацию выплаты заработной платы, а в случае нарушения трудовых прав работников предоставит контактные данные государственной инспекции труда».