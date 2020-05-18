Орел, , 11:39 — REGNUM 68 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки на территории Орловской области, данные опубликовал 18 мая региональный оперштаб.

Всего на территории Орловской области, таким образом, выявлено 1 тыс. 517 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. 430 человек с положительными тестами на коронавирус выздоровели, десять пациентов скончались.

Больше всего случаев заражения приходится на Орёл — на 18 мая здесь выявлено 618 положительных тестов на коронавирус. На втором месте Мценск и Мценский район — 221 случай, на третьем — Орловский район, 147 случаев.