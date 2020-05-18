Москва, , 11:39 — REGNUM Британские граждане, которые хотят вернуться на родины в связи с ситуацией, сложившейся из-за пандемии коронавируса, могут это сделать на вывозном авиарейсе, намеченном на 23 мая. Об этом 18 мая сообщает посольство Великобритании в Москве на своей странице в соцсети Facebook.

«Важная новая информация для британских граждан: рейс SU-2582 Москва — Лондон вылетит 23 мая в 13:40», — говорится в сообщении.

Также в посольстве уточнили, что билет на данный рейс можно приобрести на интернет-странице выполняющей рейс авиакомпании.

Отметим, предыдущий специальный вывозной рейс для вывоза граждан Британии из Москвы в Лондон был проведен 29 апреля текущего года.