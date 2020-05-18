Москва, , 11:36 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день всё ещё проходит лечение от COVID-19. Соответствующее заявление он сделал агентству ТАСС.

«Пока лечусь», — сказал Песков.

Он также поблагодарил журналистов за заботу о его здоровье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Песков заявил о том, что его тест на коронавирус дал положительный результат, в результате чего пресс-секретарь главы государства принял решение о госпитализации. Вместе с ним оказалась госпитализированной и его супруга — фигуристка Татьяна Навка.