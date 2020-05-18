Курск, , 11:36 — REGNUM В Курской области 18 мая подтверждено 79 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 2015 подтвержденных случаев. Из них под медицинским наблюдением 1413 пациентов: 175 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 68 — в городском клиническом родильном доме, 86 — в Курской городской больнице № 6. 1084 человек без признаков заболевания находятся в домашних условиях.

Выписаны были 595 пациентов, скончались семь человек. На карантине под медицинским наблюдением остается 1841 человек. Снят карантин с 3151 человека. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 167 человек.

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