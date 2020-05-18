Псков, , 11:30 — REGNUM В Псковской области за последние сутки лабораторным путем выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов не возросло. Об этом 18 мая сообщили в областном оперативном штабе.

Всего к настоящему времени на Псковщине выявлено 450 случаев инфекции. За всё время проведено 16 272 исследований на коронавирус.

Выздоровел и выписаны 143 пациента, в том числе трое за последние сутки. От COVID-19 скончались за всё время девять человек.

Больше всего заразившихся — в Пскове (147 случаев), Островском районе (59), Псковском районе (40), Невельском районе (38), Великих Луках (38).

Суточная динамика заражений в последние дни стабилизировалась и показывает вероятность выхода на так называемое «плато».

Тем временем власти Псковской области намерены оценить возможность смягчения ограничений, если позволит эпидемическая ситуация и показатели, утвержденные Роспотребнадзором.

«Для выхода на новый этап все они должны держаться на определённом уровне в течение недели. Если ситуация ухудшается — возвращаются ограничения предыдущего этапа, — пояснил на своей странице в соцсети глава Псковской области Михаил Ведерников. — Очень рассчитываю, что к концу следующей недели в Псковской области все показатели будут соответствовать уровню снятия первого этапа ограничений. Если ничего экстраординарного не произойдёт, на следующем заседании оперативного штаба обсудим смягчение запретительных мер».

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