Москва, , 11:28 — REGNUM Конкурсный отбор частных медицинских организаций для получения грантов в виде субсидий из федерального бюджета на оказание медико-социальных услуг гражданам в возрасте 65 лет и старше продлён до 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Это позволит принять участие в отборе большему количеству частных медицинских учреждений», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что пилотный проект по оказанию помощи пожилым гражданам будет реализован сразу в нескольких российских регионах — Республике Мордовия, Татарии, Алтайском крае, а также Воронежской, Кемеровской, Костромской, Новосибирской, Тамбовской и Тульской областях. Для граждан такая помощь будет бесплатной.