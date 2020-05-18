Алма-Ата, Казахстан, , 11:13 — REGNUM Объекты торговли свыше 500 кв. метров возобновят свою работу в Алма-Ате с 25 мая, сообщили в Telegram-канале акимата (администрации) города.

В Алма-Ате откроются также гостиницы и объекты общественного питания. Работу возобновят 138 объектов торговли, в том числе непродовольственные бутики, салоны красоты, химчистки и рестораны в торговых центрах.

Открытие фут-коров запланировано в рамках второго этапа смягчения ограничительных мер. На третьем этапе откроются фитнес-центры и объекты развлечения. Время открытия этих объектов зависит от эпидемиологической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 мая между районами и городами Алма-Атинской области начали снимать блокпосты. Кроме того, в регионе разрешается работа бань, саун, массажных салонов и других объектов в сфере услуг.

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