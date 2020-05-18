Челябинск, , 11:13 — REGNUM В Челябинской области прокуратура начала проверки по фактам выплаты медикам стимулирующих надбавок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поручение дал областной прокурор Виталий Лопин. Речь идёт о том, чтобы проверить соблюдение прав врачей, младшего и среднего медперсонала, а также водителей скорой помощи.

В прокуратуре региона начала работу «горячая линия» по вопросам выплат. С 9:00 до 18:00 по местному времени работает телефон (351) 239−21−70, а круглосуточно можно написать о проблеме с помощью сайта облпрокуратуры.