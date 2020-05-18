Пермь, , 11:09 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 18 мая, выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В стационарах лечение получают 23 пациента. Остальные 26 человек из-за отсутствия симптомом заболевания изолированы на дому.

На сегодняшний день в регионе выявлено в общей сложности 1 073 носителя SARS-CoV-2. Ежесуточный прирост составил 4,8%, а коэффициент заражаемости — 1,6.

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