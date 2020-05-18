Рязань, , 11:12 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Рязанской области за минувшие стуки. Количество детей с подтверждённым диагнозом возросло до 257 человек, сообщили 18 мая в региональной оперативной группе.

Всего в Рязанской области зарегистрировано 2394 носителя коронавируса, из них 257 детей в возрасте от трёх недель до 17 лет. Больше всего заразившихся в возрастной группе от 46 до 64 лет — 890 человек.

На подтверждении лаборатории регионального Роспотребнадзора находится ещё 91 положительный тест.