Чебоксары, , 11:08 — REGNUM В Чувашии за последние сутки выявлено 87 новых носителей коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Данные оперативного штаба России Стопкоронавирус.рф

По данным на 18 мая (10:35 мск), в Чувашии с начала пандемии коронавируса официально выявлено 1787 заражённых, в том числе за последние сутки — 87. По информации регионального штаба на 18 мая (08:00 мск), на домашнем карантине находятся 268 человек, на стационарном лечении — 956 человек, включая 29 несовершеннолетних.

Выздоровели 559 пациентов с COVID-19, в том числе за последние сутки — 42 пациента.

По данным регионального штаба, в Чувашии развернуты 1257 коек для лечения пациентов с COVID-19, в том числе 15 человек подключены к аппарату ИВЛ.