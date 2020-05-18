Екатеринбург, , 11:13 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили еще 130 случаев выявления нового коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Вирус нашли у жителей Арамиля, Артемовского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Екатеринбурга (87 новых случаев), Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Невьянска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского, Среднеуральска, Сысерти и Тугулыма.

В статистике учли двух человек с вирусом, прибывших из других регионов России.

Теперь в Свердловской области подтвеждают 2861 случай выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжает действовать «режим самоизоляции». 18 мая 2020 года пройдёт совещание оперштаба, после чего власти представят дальнейшие перспективы по снятию или удержанию ограничений.

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