Москва, , 11:13 — REGNUM Массовое производство сверхточного теста на коронавирус нового типа начала ульяновская компания «ТестГен» после одобрения разработки Росздравнадзором. Об этом сообщает 18 мая пресс-служба компании.

«Новая тест-система показывает наличие или отсутствие РНК SARS-CoV-2 на самых ранних стадиях и с высокой точностью — более 96%», — говорится в сообщении.

Компания «ТестГен» входит в Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) «Роснано». Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на тест-систему она получила 15 мая.

Сверхточный тест основан на методе полимеразной цепной реакции в режиме «реального времени» с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет его наиболее точным и надёжным. Биоматериал берут со слизистой оболочки в носу или во рту пациента, также исследуется мокрота из лёгких.

На получение результата требуется два часа. В перспективе производители могут выдавать до 2 млн тестов в месяц. Уже достигнута договорённость о поставках тест-систем в больницы Ульяновской области.