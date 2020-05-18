Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM Петербургский автомобильный завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» передал комитету по социальной политике Санкт-Петербурга 4,5 тысячи специальных наборов со средствами индивидуальной защиты. Об этом 18 мая сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании.

В состав каждого переданного набора вошли респираторы, нитриловые перчатки, антибактериальный спрей для рук, дезинфицирующие салфетки. Кроме того, компания дополнительно передала профессиональный специализированный концентрат для обработки поверхностей.

«В условиях возросшей нагрузки на системы здравоохранения и социальной защиты, переданные заводом Hyundai Motor наборы будут полезны волонтерам и социальным работникам, которые продолжают в сложных условиях оказывать помощь нуждающимся, — говорится в сообщении. — Труд волонтеров и социальных работников сейчас очень важен, но сопряжен с риском».

Напомним, в апреле текущего года, завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» передал Санкт-Петербургу 18 автомобилей Hyundai Solaris для детских врачей всех 18 районов города.

Читайте ранее в этом сюжете: Закрывшийся из-за COVID-19 завод Hyundai передал авто петербургским врачам

13 апреля работу возобновил работу завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге, который был закрыт на две недели с конца марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Волонтёры спасли позвонившую на горячую линию во время инсульта пенсионерку