Ташкент, , 10:57 — REGNUM Оркестр Академии МВД Узбекистана исполнил на карантине хит пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси Despacito. Видеоролик с узбекистанскими музыкантами опубликован 17 мая в YouTube.

Произведение исполнено в основном духовыми инструментами. Музыканты сыграли инструментальные партии независимо друг от друга. Однако исполнение композиции прозвучало узнаваемо и необычно.

Напомним, в апреле ташкентская группа Cover Stars исполнила песню Билли Айлиш Bud Gay. Музыка и текст песни также были исполнены раздельно. Видео в социальных сетях получило большую популярность.