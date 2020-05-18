Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM В ростовской области предстоящая неделя будет дождливой и ветреной. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России 18 мая, передаёт ИА REGNUM.

В течения дня 18 мая ожидается облачная погода, пройдёт небольшой дождь. В дневные часы воздух прогреется до +19 градусов. Скорость ветра составит 4 метра в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +12 градусов.

Небольшие дожди синоптики обещают в течение всей рабочей недели. При этом 20 мая потеплеет до +21 градуса, ветер усилится до 6 метров в секунду. К концу недели ночью похолодает до +8 градусов.

Осадки на Дону прекратятся, а небо прояснится только 24 мая. В этот день столбики уличных термометров поднимутся до +22 градусов. Ветер стихнет до 3 метров в секунду.