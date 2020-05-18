Краснодар, , 10:54 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 18 мая. В числе новых пациентов несколько детей, самому младшему из которых пять лет.

За сутки 25 случаев выявлено в Краснодаре, 22 — в Кавказском районе, 12 — в Белореченском, шесть в Крымском районе, по четыре — в Сочи и Мостовском районе, три — в Динском районе.

Всего в регионе подтверждено 2 тыс. 699 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и выписаны 1 тыс. 323 пациента, в том числе 62 за последние сутки. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 37 пациентов. 26 человек с положительными тестами на коронавирус скончались.