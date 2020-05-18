Париж, , 10:51 — REGNUM Во французской больнице в Кольмаре (Верхний Рейн) пересмотрели все рентгеновские снимки, сделанные с 1 октября 2019, чтобы выяснить, когда и как коронавирус попал на территорию страны, сообщает Le Parisien.

В больнице Альберта-Швейцера в Кольмаре главный врач, работающий с рентгеновскими снимками, просмотрел 2456 снимков, выполненных в период с 15 октября по 30 апреля, и пришел к выводу, что первые пациенты с коронавирусом могли появиться во Франции еще в ноябре 2019 года.

Доктор Мишель Шмитт обнаружил на снимке от 16 ноября 2019 года «типичные аномалии легких, вызванные COVID-19».

Первые результаты доктора, которые должны быть подтверждены, очень интересны для региона, сильно пострадавшем от COVID-19. По его словам, другие подозрительные случаи были выявлены в декабре и январе, задолго до заметного пика эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор фармацевтической компании Sanofi Пол Хадсон извинился перед своими сотрудниками «за деликатную ситуацию», связанную с его заявлением о предоставлении первой партии вакцины против COVID-19 Соединенным Штатам.

Подробнее в материале: Спор о вакцине: глава фармкомпании Sanofi приносит извинения сотрудникам